Romania cambio di panchina | Mandorlini lascia il CFR Cluj un ex Lazio è il nuovo tecnico dell’Universitatea I dettagli
Scossa a Cluj: via Mandorlini dal CFR, l’Universitatea riparte con l’ex difensore della Lazio Cristiano Bergodi. Tutti i dettagli Andrea Mandorlini non è più l’allenatore del CFR Cluj. Il club romeno ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico italiano dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Petrolul. Ex difensore di Torino, Atalanta, Ascoli, Inter . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
