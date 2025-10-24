Romania cambio di panchina | Mandorlini lascia il CFR Cluj un ex Lazio è il nuovo tecnico dell’Universitatea I dettagli

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossa a Cluj: via Mandorlini dal CFR, l’Universitatea riparte con l’ex difensore della Lazio Cristiano Bergodi. Tutti i dettagli Andrea Mandorlini non è più l’allenatore del CFR Cluj. Il club romeno ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico italiano dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Petrolul. Ex difensore di Torino, Atalanta, Ascoli, Inter . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

romania cambio di panchina mandorlini lascia il cfr cluj un ex lazio 232 il nuovo tecnico dell8217universitatea i dettagli

© Calcionews24.com - Romania, cambio di panchina: Mandorlini lascia il CFR Cluj, un ex Lazio è il nuovo tecnico dell’Universitatea. I dettagli

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Romania Cambio Panchina Mandorlini