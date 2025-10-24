Roma-Viktoria Plzen 1-2 tra dubbi e certezze | cosa resta a Gasperini della partita
Non è semplice analizzare una partita di questo tipo. Perché la Roma non ha giocato male contro il Viktoria Plzen, anzi tutto il contrario, ma alla fine a mancare ancora una volta sono i tre punti e soprattutto il gol. L’unica rete dei giallorossi, infatti, è arrivata dal calcio di rigore realizzato di Dybala, mentre gli ospiti, nell’arco del primo tempo, hanno approfittato della disattenzione di Ziolkowski per siglare il vantaggio e della poca pressione su Souaré per raddoppiare. Il tutto nel giro di pochi minuti. Ed è proprio questo l’aspetto sul quale la Roma deve lavorare. Anche nella gara contro l’Inter si è vista una buona squadra, ma che ha regalato la prima parte del match, rivelatasi, alla fine dei conti, fatale anche in quel caso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
