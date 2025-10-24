Roma terminato presidio pro Gaza | tensioni tra manifestanti e polizia
Tensione tra i manifestanti del presidio a sostegno di Gaza, a Roma, e gli agenti del reparto mobile. La polizia ha utilizzato gli idranti e ha effettuato cariche con i manganelli dopo che alcuni partecipanti hanno tentato di muoversi in corteo, non autorizzato, verso l’Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema. Dopo i disordini, i manifestanti hanno percorso alcune centinaia di metri da piazza Verdi fino in via Paisiello, urlando "vergogna, blocchiamo tutto". La strada è stata bloccata da un cordone di agenti e blindati. Gli idranti sono stati attivati di nuovo quando la testa della manifestazione ha cambiato direzione per tornare verso piazza Verdi, luogo scelto per il presidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#rRoma, #Cybertech, #Eur Terminato Evento "Cybertech Europe 2025 21/22 Ottobre 2025 " sono tornate sul normale percorso tutte le linee interessate. - X Vai su X
Napoli Women. . ? Davinia Vanmechelen - al suo primo gol in Serie A e al secondo stagionale - e Mister Sassarini commentano il match di oggi contro la Roma (terminato 1-3 per le giallorosse). “Continuiamo a lavorare con serenità, fa parte - facebook.com Vai su Facebook
Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione - Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione per bloccare il corteo verso la Festa della Musica e l'ambasciata di Israele. Lo riporta msn.com
Tensioni al presidio Pro Pal a Roma, idranti in azione - Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l'Auditorium, dov'è in corso la ... Riporta ansa.it
Tensioni al presidio pro-Pal a Roma - Pal organizzato a Roma si è trasformato in corteo non autorizzato fino a sfociare in tensioni con le forze dell'ordine quando la Questura ha ordinato lo scioglimento del corteo. Riporta rainews.it