Roma terminato presidio pro Gaza | tensioni tra manifestanti e polizia

Tensione tra i manifestanti del presidio a sostegno di Gaza, a Roma, e gli agenti del reparto mobile. La polizia ha utilizzato gli idranti e ha effettuato cariche con i manganelli dopo che alcuni partecipanti hanno tentato di muoversi in corteo, non autorizzato, verso l'Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema. Dopo i disordini, i manifestanti hanno percorso alcune centinaia di metri da piazza Verdi fino in via Paisiello, urlando "vergogna, blocchiamo tutto". La strada è stata bloccata da un cordone di agenti e blindati. Gli idranti sono stati attivati di nuovo quando la testa della manifestazione ha cambiato direzione per tornare verso piazza Verdi, luogo scelto per il presidio.

