Tensioni in Piazza Verdi a Roma al presidio pro Pal: la manifestazione era stata preavvisata come sit-in statico dalle 18 alle 22, ma gli organizzatori hanno tentato di muoversi in corteo, nonostante i divieti espressi dalla Digos, per raggiungere l’ Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema, passando accanto all’ ambasciata di Israele, presidiata con decine di blindati. I manifestanti sono entrati a contatto con gli agenti, schierati in assetto antisommossa, e la polizia ha allontanato i manifestanti con getti di acqua dagli idranti. La testa del corteo per la Palestina poi disperso a Roma (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione