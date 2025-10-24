Roma tensioni al presidio pro Pal | idranti in azione
Tensioni in Piazza Verdi a Roma al presidio pro Pal: la manifestazione era stata preavvisata come sit-in statico dalle 18 alle 22, ma gli organizzatori hanno tentato di muoversi in corteo, nonostante i divieti espressi dalla Digos, per raggiungere l’ Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema, passando accanto all’ ambasciata di Israele, presidiata con decine di blindati. I manifestanti sono entrati a contatto con gli agenti, schierati in assetto antisommossa, e la polizia ha allontanato i manifestanti con getti di acqua dagli idranti. La testa del corteo per la Palestina poi disperso a Roma (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tensioni al presidio per la Palestina in corso a Roma. Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo e di sfondare gli sbarramenti per dirigersi verso l’ambasciata israeliana e l’Auditorium, dove è in corso la Festa del C - facebook.com Vai su Facebook
Corteo Gaza, centinaia di migliaia a Roma. Tensioni a fine corteo - X Vai su X
Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione - Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione per bloccare il corteo verso la Festa della Musica e l'ambasciata di Israele. Da lettera43.it
Roma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione ... Scrive tg24.sky.it
Tensioni al presidio Pro Pal a Roma, idranti in azione - Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l'Auditorium, dov'è in corso la ... Si legge su ansa.it