Roma tensione al corteo Pro Pal | idranti sui manifestanti
(Adnkronos) – Tensione tra i manifestanti del corteo propal di Roma e gli agenti del reparto mobile. Dopo il divieto non ascoltato di rimanere in presidio, idranti sono stati azionati in direzione della testa del corteo. “Assassini, assassini”, la risposta dei partecipanti alla manifestazione. “Ora e sempre resistenza”, hanno urlato i partecipanti mentre si dirigevano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Jafar Panahi è un regista la cui poetica nasce dalla tensione tra realtà e censura e trasforma il cinema in un atto di resistenza civile e artistica In occasione della Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato “It Was Just an Accident”, il regista ha parlato di - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, qualche tensione dunque quando la #manifestazione era già conclusa Vai su X
Manifestazione a Roma oggi, pro pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti - Momenti di tensione quando alcuni hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo e cercando di avanzare ... Secondo quotidiano.net
Roma, tensione al corteo Pro Pal: idranti sui manifestanti - Dopo il divieto non ascoltato di rimanere in presidio, idranti sono stati azionati in direzione del ... reggiotv.it scrive
Roma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione ... Riporta tg24.sky.it