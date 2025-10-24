Roma serve una scossa | a Reggio Emilia per cancellare il momento no
Dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma è chiamata a reagire. Parlare di crisi sarebbe eccessivo, ma due battute d’arresto consecutive – e quattro nelle ultime sei gare – rappresentano un campanello d’allarme evidente per la squadra di Gian Piero Gasperini, che a Reggio Emilia contro il Sassuolo non può più sbagliare. La gara con i cechi ha messo a nudo due dei problemi più gravi di questo inizio di stagione: la difficoltà nel trovare la via del gol e l’approccio sbagliato alle partite. Sempre in salita. I numeri parlano chiaro. Anche contro il Plzen, la Roma ha subito gol nei primi venti minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
