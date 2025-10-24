Roma scontri al presidio pro Palestina | idranti e manganellate sul corteo diretto alla Festa del Cinema

Tensioni al presidio pro Palestina in corso a Roma. Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l’Auditorium, dov'è in corso la Festa del Cinema. Dopo i disordini i manifestanti hanno percorso alcune centinaia di metro fino in via Paisiello urlando «vergogna, blocchiamo tutto». La strada è bloccata da un cordone di agenti e. 🔗 Leggi su Feedpress.me

