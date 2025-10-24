Roma scontri a manifestazione pro Palestina | idranti in azione
Scontri tra manifestanti e polizia in Piazza Verdi a Roma nel corso di una manifestazione pro-Palestina. La protesta era stata autorizzata in forma statica ma i partecipanti hanno provato a forzare il blocco al grido di “corteo, corteo” per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica – dove è in corso la Festa del Cinema – e passare accanto all’Ambasciata israeliana per la contestazione. Dopo alcuni minuti di trattativa con le forze di polizia, il corteo è partito lo stesso, spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa. Dalla polizia sono partiti gli idranti per allontanare i manifestanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scontri a Roma: convalidati gli arresti, i due manifestanti tornano liberi https://ift.tt/hYFCy6M - X Vai su X
