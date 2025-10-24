Roma Primavera Guidi | Stiamo dando continuità il Torino test per le nostre idee e miglioramenti

Prima squadra che sfiderà il Sassuolo per risalire la china dopo gli ultimi ko contro Inter e Viktoria Plzen, mentre la Roma Primavera deve al contrario proseguire sulla retta via imboccata dopo le difficoltà iniziali. Alla viglia del match contro il Torino ha parlato mister Federico Guidi ai canali del club: “ Stiamo dando continuità alle prestazioni, a ciò che i ragazzi stanno facendo durante la settimana, dobbiamo insistere perché siamo ancora in costruzione. Sono enormi ed evidenti i margini di miglioramento che, a livello di singolo e di squadra, questo gruppo ha. Dobbiamo stare a testa bassa e pedalare forte, perché siamo solo all’inizio”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

