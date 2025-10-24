Roma notte da incubo con il Plzen | a gennaio sarà caccia alla punta
Notte amara allo Stadio Olimpico. La Roma cade ancora in Europa League, battuta dal Viktoria Plzen in una serata che lascia ferite profonde. È la seconda sconfitta consecutiva nella competizione e la quarta in sei gare casalinghe stagionali: numeri che fotografano un momento delicatissimo per la squadra di Gian Piero Gasperini, soprattutto sul piano offensivo. Il problema è sempre lo stesso: la Roma non segna. Il gioco c’è, ma la finalizzazione continua a mancare. Dovbyk, crisi senza fine. Tra i simboli del momento nero c’è Artem Dovbyk. Contro i cechi, l’attaccante ucraino è stato sostituito al 74’, accolto da una pioggia di fischi da parte dei 56 mila spettatori presenti all’Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
