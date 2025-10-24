Roma nella manovra spunta il taglio di 50 milioni alla Metro C L’assessore Patanè | Un colpo per la Capitale
La linea C della metropolitana di Roma rischia un nuovo stop. Nella bozza della legge di bilancio 2026 è infatti comparso un taglio di 50 milioni di euro destinati al proseguimento dei lavori della terza linea della metro capitolina, considerata una delle opere pubbliche più strategiche per la mobilità della Capitale. Il definanziamento riguarda, in particolare, le risorse destinate alla tratta Clodio–Farnesina, il prolungamento verso nord-ovest del tracciato attuale. Si tratta di uno snodo cruciale per collegare la metro C al sistema esistente della linea A e al futuro nodo intermodale di piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
