Roma manifestazione pro-Pal | le trattative con la polizia poi le tensioni

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione alla manifestazione pro-Palestina a Roma in piazza Verdi. La protesta era stata autorizzata in forma statica, ma i manifestanti hanno provato a forzare il blocco per raggiungere l’Ambasciata israeliana e l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema. Ci sono stati alcuni minuti di trattativa con la polizia, poi il corteo è partito lo stesso spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa, dando il via agli scontri. In piazza il sindacato Usb, Potere al Popolo, la Movimento Studenti Palestinesi, Arci e altre sigle. In testa al corteo lo striscione con la scritta ‘ Il sionismo è un pericolo per il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma manifestazione pro pal le trattative con la polizia poi le tensioni

© Lapresse.it - Roma, manifestazione pro-Pal: le trattative con la polizia, poi le tensioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma manifestazione pro palManifestazione a Roma oggi, pro pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti - Momenti di tensione quando alcuni hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo e cercando di avanzare ... Segnala quotidiano.net

roma manifestazione pro palRoma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione - Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione per bloccare il corteo verso la Festa della Musica e l'ambasciata di Israele. Si legge su msn.com

Pro Pal di nuovo in piazza a Roma. Scatta l'allarme del Viminale -  L'obiettivo è arrivare all'Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Manifestazione Pro Pal