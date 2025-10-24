Roma manifestazione pro-Pal | le trattative con la polizia poi le tensioni
Tensione alla manifestazione pro-Palestina a Roma in piazza Verdi. La protesta era stata autorizzata in forma statica, ma i manifestanti hanno provato a forzare il blocco per raggiungere l’Ambasciata israeliana e l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema. Ci sono stati alcuni minuti di trattativa con la polizia, poi il corteo è partito lo stesso spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa, dando il via agli scontri. In piazza il sindacato Usb, Potere al Popolo, la Movimento Studenti Palestinesi, Arci e altre sigle. In testa al corteo lo striscione con la scritta ‘ Il sionismo è un pericolo per il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ULTIM'ORA Momenti di tensione alla manifestazione per la Palestina a Roma - facebook.com Vai su Facebook
#inaltreparole Roma, tensione dopo la manifestazione per Gaza: il racconto di Botteri - X Vai su X
Manifestazione a Roma oggi, pro pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti - Momenti di tensione quando alcuni hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo e cercando di avanzare ... Segnala quotidiano.net
Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione - Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione per bloccare il corteo verso la Festa della Musica e l'ambasciata di Israele. Si legge su msn.com
Pro Pal di nuovo in piazza a Roma. Scatta l'allarme del Viminale - L'obiettivo è arrivare all'Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema. Come scrive ilfoglio.it