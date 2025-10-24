Tensione alla manifestazione pro-Palestina a Roma in piazza Verdi. La protesta era stata autorizzata in forma statica, ma i manifestanti hanno provato a forzare il blocco per raggiungere l’Ambasciata israeliana e l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema. Ci sono stati alcuni minuti di trattativa con la polizia, poi il corteo è partito lo stesso spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa, dando il via agli scontri. In piazza il sindacato Usb, Potere al Popolo, la Movimento Studenti Palestinesi, Arci e altre sigle. In testa al corteo lo striscione con la scritta ‘ Il sionismo è un pericolo per il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roma, manifestazione pro-Pal: le trattative con la polizia, poi le tensioni