Roma; maltratta la compagna e fugge con il figlio neonato arrestato
I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza un 23enne argentino, domiciliato ad Ardea, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. L'episodio si è verificato a seguito di una lite culminata con la sottrazione del figlio di quattro mesi da parte dell'indagato, che si è allontanato alla guida di un'auto a noleggio. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha riferito come il compagno in passato avesse già avuto suoi confronti comportamenti vessatori, che la avrebbe aggredita fisicamente e verbalmente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
