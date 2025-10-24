Roma; maltratta la compagna e fugge con il figlio neonato arrestato

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza un 23enne argentino, domiciliato ad Ardea, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. L'episodio si è verificato a seguito di una lite culminata con la sottrazione del figlio di quattro mesi da parte dell'indagato, che si è allontanato alla guida di un'auto a noleggio. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha riferito come il compagno in passato avesse già avuto suoi confronti comportamenti vessatori, che la avrebbe aggredita fisicamente e verbalmente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

roma maltratta la compagna e fugge con il figlio neonato arrestato

© Iltempo.it - Roma; maltratta la compagna e fugge con il figlio neonato, arrestato

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma maltratta compagna fuggeRoma; maltratta la compagna e fugge con il figlio neonato, arrestato - I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza un 23enne argentino, domiciliato ad Ardea, gravemente indiziato del reato di ... Segnala iltempo.it

Maltratta la compagna incinta: condanna confermata in Appello - Nel centro di La Salle una donna incinta al nono mese viene colpita al ventre dal compagno. Da rainews.it

roma maltratta compagna fuggeAccoltellato mentre litiga in strada con la compagna a Roma, morto 39enne: fermato il killer - Un uomo è stato ucciso a largo Sperlonga mentre stava litigando in strada con la compagna. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Maltratta Compagna Fugge