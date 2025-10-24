Roma l’estorsione dei superboss | l’ex della Banda della Magliana il Nar il nemico di Diabolik Rubati due milioni a un consulente hi-tech

Un affare milionario concluso con minacce, botte e ricatti. È la trama dell’indagine che ha portato i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, al fermo di due uomini accusati di aver tentato di estorcere  due milioni di euro  a un consulente di un’azienda di import-export di prodotti tecnologici. I due fermati sono  Alessandro Capriotti, 49 anni, detto  “er Miliardero”, considerato vicino agli ambienti della criminalità romana e già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e  Lorenzo Marinucci, anche lui pregiudicato. 🔗 Leggi su Open.online

