Roma l’attacco non punge | Dovbyk e Ferguson nel mirino di Gasperini

Molte volte gli allenatori attribuiscono la mancanza di gol a una fase offensiva poco efficace, coinvolgendo tutti i reparti nella costruzione del gioco. Ma non è il caso della Roma, che – come Gasperini ha potuto constatare nelle recenti sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen – sa creare, costruire, arrivare con continuità negli ultimi venti metri, ma fallisce sistematicamente l’ultimo tocco. Come scrive il Corriere dello Sport, nel mirino ci sono Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, protagonisti di un avvio di stagione deludente: un solo gol in due nelle prime dieci partite tra campionato ed Europa League, con troppi errori sotto porta e poca intesa nel gioco corale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’attacco non punge: Dovbyk e Ferguson nel mirino di Gasperini

Approfondisci con queste news

? #Hernanes punge la #Roma: "È sempre meglio che perda..." #ASRoma - X Vai su X

Finisce 0-0 tra Juventus e Milan Un punto che tutto sommato non accontenta nessuno I rossoneri sbagliano un rigore con Pulisic, l'attacco di Tudor non punge. Leao alla fine "inciampa" in area e consegna a Di Gregorio Napoli e Roma restano in tes - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Gasp trionfa ancora: i giallorossi non si fermano e superano anche l'ostacolo Verona, con Dovbyk e Soulé. - E ad un certo punto compare il faccione di Mel Gibson, sembrava di stare al Sinigaglia, dove le stars hollywoodiane fanno capolino in ogni partita giocata in riva al Lario. ilmessaggero.it scrive

Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - 1 contro il Brann nella prima giornata, Olivier Giroud è diventato il giocatore più anziano sia a segnare di testa nella storia dell'Europa League sia a riuscirci da subentrato ... Scrive sport.sky.it

Roma, succede di tutto nella sconfitta contro il Lille: Dovbyk e Soulé sbagliano tre rigori. Decide Haraldsson - Lo ha fatto la Roma all'Olimpico nella seconda giornata della prima fase di Europa League: dopo ... corrieredellosport.it scrive