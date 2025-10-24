Roma Koné sostituito con il Viktoria Plzen | da valutare le sue condizioni

Il giorno dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen, la seconda consecutiva dopo quella con l’Inter in campionato, la Roma dovrà cercare di capire cosa non abbia funzionato, per ripartire subito nella prossima gara con il Sassuolo. La sfida europea di ieri potrebbe aver lasciato qualche strascico anche dal punto di vista fisico, in particolare per quanto riguarda Manu Koné, sostituito tra il primo ed il secondo tempo, con le parole di Gasperini che alimentano le preoccupazioni: “Non lo so come sta, vedremo domani, ma era abbastanza zoppicante”. Roma in attesa degli esami strumentali. C’è dunque attesa per capire quali saranno le condizioni del centrocampista della Roma, che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un forte colpo alla caviglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

