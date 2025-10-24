Roma investita dal treno a Colle Mattia | morta 52enne americana

(Adnkronos) – Una donna di 52 anni, di origine americana, è stata travolta e uccisa dal treno Roma-Ciampino all’altezza della stazione Colle Mattia, tra Colonna e Monte Porzio Catone. È successo intorno alle 14.30. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Polfer. Testimoni avrebbero visto la donna inciampare. Saranno le telecamere di videosorveglianza a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

