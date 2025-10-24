Roma in piazza per la Palestina | Blocchiamo l’Ambasciata israeliana

Caffeinamagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un venerdì pomeriggio che a Roma prometteva di essere come tanti altri, ma che si è trasformato in un appuntamento carico di tensione, emozione e aspettative. In tanti si sono dati appuntamento in una delle zone più eleganti della città, pronti a far sentire la loro voce su una questione che divide, commuove e mobilita sempre di più. Mentre l’aria si riempie di cori e i social ribollono di messaggi, la capitale ha iniziato a vivere il fermento di una protesta che non si limita a una semplice passeggiata per le strade. Il cuore della manifestazione batte forte tra le mura dell’Auditorium Parco della Musica, proprio mentre in quel luogo si celebra la Festa del Cinema. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma piazza palestina blocchiamoCorteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: “Verso il Festival del Cinema, bloccheremo l’Ambasciata israeliana” - Venerdì 24 ottobre una nuova manifestazione per la Palestina a Roma. Da fanpage.it

roma piazza palestina blocchiamoRoma in piazza per la Palestina: “Blocchiamo l’Ambasciata israeliana” - A Roma, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre 2025, la protesta a sostegno della Palestina torna a riempire le strade. thesocialpost.it scrive

roma piazza palestina blocchiamoRoma, presidio ProPal in piazza Verdi: no al corteo, sì al sit-in - È massima l'attenzione per la mobilitazione anche alla luce delle locandine che girano sui social che lanciano un corteo con lo slogan "Blocchiamo l'ambasciata israeliana". Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Piazza Palestina Blocchiamo