Roma in piazza per la Palestina | Blocchiamo l’Ambasciata israeliana

Un venerdì pomeriggio che a Roma prometteva di essere come tanti altri, ma che si è trasformato in un appuntamento carico di tensione, emozione e aspettative. In tanti si sono dati appuntamento in una delle zone più eleganti della città, pronti a far sentire la loro voce su una questione che divide, commuove e mobilita sempre di più. Mentre l’aria si riempie di cori e i social ribollono di messaggi, la capitale ha iniziato a vivere il fermento di una protesta che non si limita a una semplice passeggiata per le strade. Il cuore della manifestazione batte forte tra le mura dell’Auditorium Parco della Musica, proprio mentre in quel luogo si celebra la Festa del Cinema. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it