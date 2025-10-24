Roma il merito al centro | in corso il congresso di Meritocrazia Italia

Tra platee attente e strette di mano, Walter Mauriello rilancia un’Italia capace di riconoscere il merito come misura quotidiana di giustizia. A Roma prende avvio il settimo Congresso di Meritocrazia Italia, tre giorni per trasformare l’energia civica in proposte operative e misurabili, in un confronto aperto tra istituzioni, esperti e cittadini. Il merito come lingua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma, il merito al centro: in corso il congresso di Meritocrazia Italia

