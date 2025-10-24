Roma giornalista ricoverata in ospedale | Vetri nella lasagna

24 ott 2025

(Adnkronos) – Nella lasagna c'è un pezzo di vetro, una donna finisce in ospedale e rischia di doversi sottoporre a una delicata operazione. La giornalista Barbara Castellani, ricoverata all'ospedale Grassi di Ostia, racconta la sua terribile disavventura. "Sono in ospedale e ringrazio le tante persone che mi stanno scrivendo manifestando affetto e solidarietà. Il vetro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

