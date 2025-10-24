Roma Gasperini | Non sono d’accordo con Dybala C’è tanta gente che non segna da troppo servono esami di coscienza
2025-10-23 21:42:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Gian Piero Gasperini parla a Sky dopo il ko in Europa League contro il Viktoria Plzen. Queste le parole dell’allenatore della Roma. SQUADRA MOSCIA. “ Dybala ha parlato di una squadra moscia? Non sono d’accordo con lui, la squadra ha lottato fino alla fine e ha cercato di fare goal e pareggiare, non credo sia questa la questione. Nella ripresa abbiamo tenuto, ma siamo stati mosci nelle conclusioni. C’è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un po’ di esami di coscienza e pensare a come mai. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
