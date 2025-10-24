Roma estorsione aggravata da metodo mafioso | torna in carcere Capriotti ‘il Miliardero’

(Adnkronos) – Torna in carcere Alessandro Capriotti, noto come 'il Miliardero' o 'il Fornaro', il cui nome è già comparso nelle indagini per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, 'Diabolik', ucciso nel parco degli Acquedotti nell’agosto del 2019. Arrestato nel novembre del 2024 dai carabinieri in un’operazione che aveva sgominato una banda di trafficanti e spacciatori fra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

+++ RISCHIO INFILTRAZIONI ALLE OLIMPIADI INVERNALI, TRE ARRESTI +++ I tre appartengono a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga. Gli arresti a Cortina e Roma, l’accusa è di estorsione aggravata del metodo mafioso. L’indagine della Dda d - facebook.com Vai su Facebook

Estorsione con metodo mafioso, torna in carcere Alessandro Capriotti - "Il Miliardero" è stato arrestato con nuove accuse dai carabinieri in una clinica della Capitale dove aveva ottenuto i domiciliari ... Da rainews.it

Tre persone sono state fermate con l’accusa di estorsione aggravata per aver cercato di infiltrarsi negli appalti per Milano-Cortina - Tre uomini sono stati fermati tra Cortina d’Ampezzo e Roma con il sospetto di aver cercato di infiltrarsi negli appalti per le Olimpiadi invernali di Milano- Riporta ilpost.it

Tentano di infiltrarsi negli appalti di Milano-Cortina: arrestati due ultras della Lazio - I fratelli Cobianchi erano legati agli “Irriducibili”: dal traffico di droga ai tentativi di introdursi negli affari delle Olimpiadi, fino alle ... Segnala avvenire.it