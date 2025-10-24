Roma e provincia test gratis nelle farmacie contro i drink truccati
Nei mesi in cui Roma si prepara al 25 novembre, le farmacie della Capitale e della provincia regalano un piccolo scudo: un kit rapido per capire se un drink è stato manomesso. Un gesto concreto, pensato per la notte e per il quotidiano, quando il dubbio non deve mai diventare silenzio. Un gesto concreto nei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Dal 3 novembre nei territori di Roma e provincia, arriva #Colonizziamo, un ciclo di incontri con esperti, veterinari, volontari e associazioni per conoscere, capire e vivere in armonia con le colonie feline: un’iniziativa voluta e sostenuta dal Consigliere delegato a - facebook.com Vai su Facebook
116117 è il nuovo numero unico europeo per la continuità assistenziale con chiamate gestite da operatori sanitari disponibili h24. Il servizio è attivo su tutta Roma e provincia. - X Vai su X
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma test gratuiti per rilevare la droga nei drink - Check Your drink) permettono un controllo rapido e discreto: basta una goccia di bevanda sull’area reattiva per osservare subito ... Segnala affaritaliani.it
Violenza di genere, nelle farmacie di Roma test gratis contro il drink spiking: rileva la presenza di droghe - Federfarma Roma lancia l’iniziativa “Il consenso non si scioglie in un drink” con kit rapidi e gratuiti per rilevare GHB, chetamina e altre droghe nei cocktail. Da farmacista33.it
Violenza di genere, nelle farmacie romane test gratis contro il drink spiking - Federfarma Roma lancia l’iniziativa “Il consenso non si scioglie in un drink” con kit rapidi e gratuiti per rilevare GHB, chetamina e altre droghe nei cocktail ... Come scrive rainews.it