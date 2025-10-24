Nei mesi in cui Roma si prepara al 25 novembre, le farmacie della Capitale e della provincia regalano un piccolo scudo: un kit rapido per capire se un drink è stato manomesso. Un gesto concreto, pensato per la notte e per il quotidiano, quando il dubbio non deve mai diventare silenzio. Un gesto concreto nei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Roma e provincia, test gratis nelle farmacie contro i drink truccati