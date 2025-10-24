roma dopo gli scontri corteo pro pal fermato in largo spinelli

Dopo le tensioni e gli scontri tra manifestanti e polizia, il corteo pro-Palestina in piazza Verdi a Rom a è uscito dalla piazza dalla parte opposta rispetto al blocco della polizia. I partecipanti hanno preso via Monteverdi e sono stati fermati dalle forze dell’ordine all’altezza di Largo Nicola Spinelli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

