roma dopo gli scontri corteo pro pal fermato in largo spinelli

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le tensioni e gli scontri tra manifestanti e polizia, il corteo pro-Palestina in piazza Verdi a Rom a è uscito dalla piazza dalla parte opposta rispetto al blocco della polizia. I partecipanti hanno preso via Monteverdi e sono stati fermati dalle forze dell’ordine all’altezza di Largo Nicola Spinelli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

