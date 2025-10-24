Roma dal Sassuolo all’Udinese | nuovo tour de force prima della sosta
Il ritorno in campo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali è stato decisamente traumatico per la Roma, che prima è stata sconfitta dall’Inter in campionato, per poi arrendersi anche al Viktoria Plzen in Europa League. Due ko consecutivi, maturati sempre allo Stadio Olimpico, che bisognerà subito cancellare per ricominciare a portare a casa risultati positivi. Il tempo non è sicuramente dalla parte dei giallorossi, che avranno pochi giorni per riorganizzare le idee, visto che domenica sarà tempo di affrontare il Sassuolo in Serie A. Cinque partite in due settimane. La sfida contro i neroverdi aprirà un nuovo tour de force per la Roma, con cinque partite da disputare tra il 26 ottobre ed il 9 novembre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
