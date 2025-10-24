Dopo essere stato bloccato dalla polizia all’altezza di Largo Nicola Spinelli, il corteo pro-Palestina a Roma ha cercato di tornare verso piazza Verdi, da dove era partito e dove si erano svolti primi scontri con le forze dell’ordine. In via Monteverdi, gli agenti hanno nuovamente usato idranti per fermare i manifestanti, che ora si trovano chiusi tra due blocchi di polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, corteo pro-Pal torna verso piazza Verdi: ancora idranti per fermare i manifestanti