Roma corteo pro-Pal torna verso piazza Verdi | ancora idranti per fermare i manifestanti
Dopo essere stato bloccato dalla polizia all’altezza di Largo Nicola Spinelli, il corteo pro-Palestina a Roma ha cercato di tornare verso piazza Verdi, da dove era partito e dove si erano svolti primi scontri con le forze dell’ordine. In via Monteverdi, gli agenti hanno nuovamente usato idranti per fermare i manifestanti, che ora si trovano chiusi tra due blocchi di polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Fanpage.it. . Momenti di tensione alla manifestazione per la Palestina a Roma, dove in serata la celere ha respinto il corteo che voleva raggiungere la Festa del Cinema all’Auditorim. Ci sono stati scontri con la polizia, che ha usato manganelli e idranti. - facebook.com Vai su Facebook
Corteo Gaza, centinaia di migliaia a Roma. Tensioni a fine corteo - X Vai su X
Roma, corteo pro-Pal torna verso piazza Verdi: ancora idranti per fermare i manifestanti - Dopo essere stato bloccato dalla polizia all'altezza di Largo Nicola Spinelli, il corteo pro- Riporta lapresse.it
Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione - Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione per bloccare il corteo verso la Festa della Musica e l'ambasciata di Israele. Secondo msn.com
Manifestazione a Roma oggi, pro pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti - Momenti di tensione quando alcuni hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo e cercando di avanzare ... Lo riporta quotidiano.net