Roma corteo pro-Pal torna verso piazza Verdi | ancora idranti per fermare i manifestanti

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere stato bloccato dalla polizia all’altezza di Largo Nicola Spinelli, il corteo pro-Palestina a Roma ha cercato di tornare verso piazza Verdi, da dove era partito e dove si erano svolti primi scontri con le forze dell’ordine. In via Monteverdi, gli agenti hanno nuovamente usato idranti per fermare i manifestanti, che ora si trovano chiusi tra due blocchi di polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma corteo pro pal torna verso piazza verdi ancora idranti per fermare i manifestanti

© Lapresse.it - Roma, corteo pro-Pal torna verso piazza Verdi: ancora idranti per fermare i manifestanti

Approfondisci con queste news

roma corteo pro palRoma, corteo pro-Pal torna verso piazza Verdi: ancora idranti per fermare i manifestanti - Dopo essere stato bloccato dalla polizia all'altezza di Largo Nicola Spinelli, il corteo pro- Riporta lapresse.it

roma corteo pro palRoma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione - Roma, tensioni al presidio pro Pal: idranti in azione per bloccare il corteo verso la Festa della Musica e l'ambasciata di Israele. Secondo msn.com

roma corteo pro palManifestazione a Roma oggi, pro pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti - Momenti di tensione quando alcuni hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo e cercando di avanzare ... Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Corteo Pro Pal