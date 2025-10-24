Roma corteo pro-Pal | manifestanti seduti per terra in segno di protesta
Si sono seduti per terra in segno di protesta i manifestanti del corteo pro-Pal di Roma che è stato bloccato con gli idranti dalla polizia in via Monteverdi mentre era diretto verso piazza Verdi. Nelle trattative per aprire il blocco, stando a quanto raccontano i manifestanti, le forze dell’ordine avrebbero chiesto ai partecipanti di togliere le bandiere palestinesi per poter proseguire. Da qui l’azione di protesta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
