Roma contro il drink spiking | kit gratuiti in farmacia per proteggere le donne
Un’iniziativa concreta per contrastare le droghe nei drink e prevenire la violenza sessuale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Violenza di genere, nelle farmacie romane test gratis contro il drink spiking - Federfarma Roma lancia l’iniziativa “Il consenso non si scioglie in un drink” con kit rapidi e gratuiti per rilevare GHB, chetamina e altre droghe nei cocktail ... Come scrive rainews.it
Drink spiking, Roma in prima linea: kit gratuiti in farmacia per rilevare la ‘droga dello stupro’ - In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le farmacie di Roma e provincia nel mese di novembre distribuiranno gratuitamente dei kit rapidi per il ril ... Si legge su insalutenews.it
Violenza sulle donne, in farmacia a Roma il kit gratis per rilevare droghe nei drink - Il kit è stato progettato per riconoscere un'ampia gamma di sostanze, con accuratezza fino al 98% per chetamina, Ghb, cocaina e scopolamina ... msn.com scrive