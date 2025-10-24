Roma con il Viktoria Plzen altro ko all’Olimpico | il quarto da inizio stagione
Le grandi notti europee vissute nelle ultime stagione sembrano già un ricordo lontano in casa Roma, che spesso aveva costruito i propri percorsi continentali sui match disputati allo Stadio Olimpico. Ieri sera, invece, è arrivato un nuovo risultato negativo ed inaspettato, con i giallorossi che sono crollati sotto i colpi del Viktoria Plzen. Il 2-1 subito dalla formazione ceca ha messo ancora una volta a nudo i problemi della squadra di Gasperini, che continua a fare una tremenda fatica nel trovare la via della rete. Nemmeno il solito calore dei tifosi è servito ad evitare la sconfitta, che tra le mura amiche sta diventando una terribile abitudine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
?Diretta Gasperini dopo Roma-Viktoria Plzen: segui conferenza e interviste in tv LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini boccia Ziolkowski, cambio al 30' del primo tempo di Roma-Viktoria Plzen: esordio da titolare da dimenticare, errore sul goal e sostituzione - X Vai su X
Europa League, Roma-Viktoria Plzen, moviola: i dubbi sul gol annullato al 95’, la verità sul rigore, nervi tesi in campo - Viktoria Plzen analizzata ai raggi X, il fischietto turco ha ammonito sei giocatori, la moviola ... Da sport.virgilio.it
Pagelle di Roma-Viktoria Plzen 1-2: i giallorossi regalano un tempo. Dybala gol ma non basta, Dovbyk fischiato - 2 top e flop e pagelle: cechi in gol con Adu e Souare. Lo riporta sport.virgilio.it
Europa League: all'Olimpico altro ko della Roma CRONACA e FOTO - Rinvio di Jedlicka, Adu vince il duello fisico con Ziolkowski, entra in area dalla sinistra e fredda Svilar con un elegante tocco sotto che non gli lascia ... Scrive ansa.it