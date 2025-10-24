Le grandi notti europee vissute nelle ultime stagione sembrano già un ricordo lontano in casa Roma, che spesso aveva costruito i propri percorsi continentali sui match disputati allo Stadio Olimpico. Ieri sera, invece, è arrivato un nuovo risultato negativo ed inaspettato, con i giallorossi che sono crollati sotto i colpi del Viktoria Plzen. Il 2-1 subito dalla formazione ceca ha messo ancora una volta a nudo i problemi della squadra di Gasperini, che continua a fare una tremenda fatica nel trovare la via della rete. Nemmeno il solito calore dei tifosi è servito ad evitare la sconfitta, che tra le mura amiche sta diventando una terribile abitudine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, con il Viktoria Plzen altro ko all’Olimpico: il quarto da inizio stagione