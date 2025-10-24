Roma cazzotto a una donna senza motivo e calci agli agenti | arrestato eritreo
L'uomo fermato, ubriaco, ha iniziato a colpire con calci e pugni prima gli agenti e poi l'auto di servizio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questi sono i cosiddetti “tifosi” della Juventus, che hanno occupato la Stazione Centrale di Milano improvvisando l’inno di Mameli accompagnato da braccia tese e saluti romani e uno striscione che recita: “Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre citt**. M - facebook.com Vai su Facebook
Roma, donna colpita con un cazzotto da uno sconosciuto: stava attraversando la strada - Serata di ordinaria follia al Pigneto, quartiere di Roma est conosciuto per la vivace movida, dove una donna è stata presa a pugni da un uomo mentre attraversava la strada. Scrive today.it
Roma, auto parte senza conducente al casello: polizia salva coppia di anziani - Durante un posto di blocco alla barriera di Roma Nord, gli agenti della Polizia stradale hanno notato un veicolo che, senza nessuno al volante, stava attraversando il piazzale da uno degli stalli di ... Segnala tg24.sky.it