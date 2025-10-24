Roma Art Week | la città eterna laboratorio d’arte contemporanea

Life&People.it Roma si trasforma e respira arte in ogni angolo. La Rome Art Week è un calendario diffuso di mostre, performance, aperture di studi e incontri che ridefiniscono il rapporto tra artisti e città. Non un semplice evento espositivo, ma un’esperienza collettiva che fa della partecipazione il suo linguaggio principale. Parola d’ordine: connessione tra luoghi, persone, pensieri, generazioni, un mosaico di sguardi che restituisce alla città il suo ruolo di capitale culturale europea. Una rete che si estende nel tessuto urbano. In questa edizione, consolida il suo modello di manifestazione corale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it