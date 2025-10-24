Roma Art Week | la città eterna laboratorio d’arte contemporanea
Life&People.it Roma si trasforma e respira arte in ogni angolo. La Rome Art Week è un calendario diffuso di mostre, performance, aperture di studi e incontri che ridefiniscono il rapporto tra artisti e città. Non un semplice evento espositivo, ma un’esperienza collettiva che fa della partecipazione il suo linguaggio principale. Parola d’ordine: connessione tra luoghi, persone, pensieri, generazioni, un mosaico di sguardi che restituisce alla città il suo ruolo di capitale culturale europea. Una rete che si estende nel tessuto urbano. In questa edizione, consolida il suo modello di manifestazione corale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Leggi anche questi approfondimenti
Maltempo a Roma nel weekend, vento e temporali improvvisi - facebook.com Vai su Facebook
ROME ART WEEK 2025 20 – 25 ottobre Sei giorni per scoprire l’arte contemporanea attraverso mostre, open studio e progetti culturali completamente gratuiti. Un viaggio diffuso che trasforma la città, in un grande laboratorio creativo. https://turismoroma. - X Vai su X
Roma Art Week: dieci anni di arte contemporanea nella Capitale. La mostra del fotografo Dino Pedriali - Il nostro sito web utilizza i cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza e per mostrare eventuali annunci pubblicitari. Da primapress.it
Rome Art Week 2025: arte, tour gratuiti e innovazione - Dal 20 al 25 ottobre 2025, Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio diffuso di arte contemporanea grazie alla decima edizione della Rome Art ... Da funweek.it