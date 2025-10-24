Roma apripista su rimpatri Paesi sicuri e nuovi Cpr
Giorgia Meloni sta lavorando per esportare il modello italiano di contrasto all'immigrazione irregolare in Europa. Ieri, a margine del Consiglio europeo, la premier ha guidato la riunione informale degli Stati membri favorevoli a «soluzioni innovative in ambito migratorio». Oltre all'Italia ne fanno parte Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia. Ma nello specifico in cosa consistono le soluzioni innovative a cui fa riferimento il gruppo? Anzitutto Ursula von der Leyen ha sostenuto la necessità di accelerare ulteriormente i negoziati relativi al Regolamento rimpatri e alla lista europea di Paesi di origine sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
La cara Maria Teresa Di Sarcina, consigliera di circoscrizione all'XI municipio a Roma, ci informa che: "in consiglio come maggioranza PD abbiamo presentato e approvato una mozione ex art. 58 per esprimere contrarietà al DDL Valditara sull'educazione ses - facebook.com Vai su Facebook
Dal 19 al 25 ottobre torna, per la sua nona edizione #Milano #Gravel Roads, manifestazione che ha fatto un po’ da apripista e che anche quest’anno si presenta con un programma di grande interesse Milano Gravel Roads, la bici è libertà https://rivistabc.com/ - X Vai su X
Roma apripista su rimpatri, Paesi sicuri e nuovi Cpr - Giorgia Meloni sta lavorando per esportare il modello italiano di contrasto all'immigrazione irregolare in Europa. Secondo msn.com
Riunione dei 13 Paesi Ue sui migranti, 'accelerare sui rimpatri' - A margine del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof, ha ospitato una nuova riunione ... Lo riporta ansa.it
Immigrazione, l’Italia sprona i partner UE su rimpatri e Paesi sicuri - A margine del Consiglio europeo riunione dei 13 leader che più vogliono una gestione ordinata dei flussi. Segnala eunews.it