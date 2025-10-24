Giorgia Meloni sta lavorando per esportare il modello italiano di contrasto all'immigrazione irregolare in Europa. Ieri, a margine del Consiglio europeo, la premier ha guidato la riunione informale degli Stati membri favorevoli a «soluzioni innovative in ambito migratorio». Oltre all'Italia ne fanno parte Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia. Ma nello specifico in cosa consistono le soluzioni innovative a cui fa riferimento il gruppo? Anzitutto Ursula von der Leyen ha sostenuto la necessità di accelerare ulteriormente i negoziati relativi al Regolamento rimpatri e alla lista europea di Paesi di origine sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma apripista su rimpatri, Paesi sicuri e nuovi Cpr