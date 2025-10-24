Roma al via il VII congresso di Meritocrazia Italia | merito in azione
Nella cornice del Teatro Rossini di Roma prende il via il settimo congresso di Meritocrazia Italia. Un’apertura che intreccia istituzioni, storie e impegno civile, chiamando ciascuno alla responsabilità. Dalla conferenza stampa inaugurale emergono voci, dati e proposte: al centro, partecipazione e giovani, il senso del merito come progetto quotidiano e non come slogan effimero. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Radici nel futuro”, il XIX Congresso Nazionale del CONAF tra tradizione e progettazione di Renato Ferretti Il congresso di Roma arriva in un contesto di particolare rilevanza sia per le novità politiche che ci porterà la riforma della PAC di cui si è avviata la disc - facebook.com Vai su Facebook
Oggi a Roma @Fiaip parteciperà al 61° Congresso Nazionale del #Notariato. Con il Consiglio Nazionale del Notariato la Federazione intende sviluppare ed intensificare nuove sinergie per il futuro a beneficio del mercato immobiliare e dei consumatori. - X Vai su X
VII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, a Roma il 23, 24 e 25 ottobre - Con la presentazione del libro 'Il merito della democrazia', del presidente Walter Mauriello ... Secondo adnkronos.com
Roma, al via il congresso del settore agroalimentare: Uila e Uil al confronto - L'Unione Italiana del Lavoro e i rappresentanti del settore danno il via al VII congresso nazionale Uila. Come scrive affaritaliani.it
"Il governo del merito: una sfida differente", Meritocrazia Italia verso il VII congresso Nazionale - Nelle giornate del 23, 24 e 25 ottobre prossimo, presso il Teatro Rossini di Roma, si terrà il VII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia. adnkronos.com scrive