Roma 7 novembre | screening gratuito per l’ipotiroidismo a RomaEst

Venerdì 7 novembre 2025, Roma diventa il luogo in cui prevenzione e quotidianità si incontrano: un'intera giornata dedicata alla salute della tiroide, con accesso libero e professionisti pronti ad ascoltare, spiegare, orientare. Dalle 10 alle 18, l'attenzione sarà puntata sull'ipotiroidismo, in un percorso semplice e vicino alle persone, costruito per chi cerca risposte chiare.

Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione - Si terrà il prossimo 7 novembre il primo appuntamento della campagna di prevenzione 'Tsh - msn.com scrive

“Campagna di Prevenzione TSH-Focus Ipotiroidismo”, al via a Roma il 7 novembre screening e consulenze gratuiti - Secondo i dati SaluteLazio l’ipotiroidismo e la tiroidite di Hashimoto sono al terzo posto tra le patologie più diffuse nella Regione, dopo ipertensione e ipercolesterolemia, con un incremento di ... Scrive quotidianosanita.it

