Roma 3' d' inferno | all' Olimpico passa il Viktoria Plzen gli highlights
La Roma perde ancora in Europa League. Dopo la vittoria col Nizza e la sconfitta con il Lilla, i giallorossi crollano in casa contro il Viktoria Plzen. Inutile la prima rete stagionale di Dybala. Nei minuti di recupero Mancini si divora il pareggio e 1' più tardi Pisilli segna ma in posizione irregolare. La Roma rimane a tre punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Oggi in piazza nel centro di #Roma per la prima volta le voci di decine di donne, uomini e bambini, sopravvissuti alla #Libia, un inferno costruito dalle politiche migratorie delle istituzioni UE e dei governi italiani. Insieme per dire #StopMemorandum @Refugee - X Vai su X
Netanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno” ROMA (ITALPRESS) – Se Hamas non rinuncerà alle armi “si scateneràl’inferno”. Lo ha detto il primo ministro israeliano BenjaminNetanyahu in un’intervista alla Cbs News, all’indomani dellavisita di Leggi - facebook.com Vai su Facebook
