Roma 3' d' inferno | all' Olimpico passa il Viktoria Plzen gli highlights

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma perde ancora in Europa League. Dopo la vittoria col Nizza e la sconfitta con il Lilla, i giallorossi crollano in casa contro il Viktoria Plzen. Inutile la prima rete stagionale di Dybala. Nei minuti di recupero Mancini si divora il pareggio e 1' più tardi Pisilli segna ma in posizione irregolare. La Roma rimane a tre punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

