Roeno Etichette al top in Valdadige
Ci sono luoghi che non spiccano sull’atlante dei vini, eppure nascondono nicchie di alto profilo e grande qualità. Perché se è vero che un ottimo vino è frutto innanzitutto di un terreno vocato e di un vitigno appropriato, è vero anche che è il vignaiolo a farlo, con la sua serietà, il suo talento, la sua esperienza. L’azienda agricola Roeno da tre generazione si dedica alla vite nella Valdadige, stretto corridoio di terra incastonato tra il monte Baldo e l’altopiano della Lessinia, lungo le sponde dell’Adige. Un territorio all’estremo lembo del Veronese, che sa già di Trentino. Una zona dove vige la Doc Terradeiforti, denominazione che a molti dirà poco o nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Roeno. Etichette al top in Valdadige - Ci sono luoghi che non spiccano sull’atlante dei vini, eppure nascondono nicchie di alto profilo e grande qualità. Riporta quotidiano.net
Roeno e quel Pinot Grigio della Valdadige macerato in anfora - Roeno ha festeggiato il Capodanno 2025 con un nuovo gioiello: Mattj, un Pinot Grigio macerato in anfore di terracotta. Come scrive italiaatavola.net