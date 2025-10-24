roeno etichette al top in valdadige

Ci sono luoghi che non spiccano sull’atlante dei vini, eppure nascondono nicchie di alto profilo e grande qualità. Perché se è vero che un ottimo vino è frutto innanzitutto di un terreno vocato e di un vitigno appropriato, è vero anche che è il vignaiolo a farlo, con la sua serietà, il suo talento, la sua esperienza. L’azienda agricola Roeno da tre generazione si dedica alla vite nella Valdadige, stretto corridoio di terra incastonato tra il monte Baldo e l’altopiano della Lessinia, lungo le sponde dell’Adige. Un territorio all’estremo lembo del Veronese, che sa già di Trentino. Una zona dove vige la Doc Terradeiforti, denominazione che a molti dirà poco o nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

