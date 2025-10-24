Rock Contest 2025 | ecco i selezionati per la fase live La finale torna al Tenax
Provenienti da tutta l’Italia, dal Salento al Trentino-Alto Adige passando per la Toscana, le 30 proposte selezionate. Piero Pelù in giuria per la finale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
News recenti che potrebbero piacerti
INTERVISTE! Martedì 28 ottobre cominceranno le fasi live del Rock Contest 2025, lo storico concorso organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club: fra i 30 progetti selezionati tra le oltre 600 iscrizioni pervenute, abbiamo scelto di con - facebook.com Vai su Facebook
Rock Contest, serata finale il 14 dicembre al Tenax - Il programma Il ROCK CONTEST di CONTRORADIO scalda l’impianto audio per entrare nel vivo del concorso co ... Segnala nove.firenze.it
Rock Contest 37^ Edizione - Iniziano le fasi live del Rock Contest, al Combo Social Club e al Glue Alternative Concept Space di Firenze. Da controradio.it
ROCK CONTEST 2025: I 30 SELEZIONATI! - Annunciati i 30 progetti musicali scelti tra più di 600 iscritti che prenderanno parte alle fasi live del più importante e riconosciuto concorso musicale nazi ... Lo riporta controradio.it