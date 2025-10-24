Legami forti, che vanno oltre il campo. Di affetto e stima. Storie che domenica si incroceranno: a parlare il manager del Ghiviborgo, Marco Remaschi. Che gara si aspetta? "Per noi che siamo un piccolo borgo delle aree interne è una soddisfazione poter ospitare una squadra come il Siena, dal grande trascorso sportivo. Cercheremo di essere all’altezza dell’evento, di accogliervi il meglio possibile. Siamo consapevoli di affrontare una delle squadre più forti del girone, se non la più forte. E’ vero che il Grosseto e il Prato hanno investito tanto, ma nel calcio conta come spendi le tue risorse e mi sembra che a oggi il Siena sia primo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: Remaschi e il ‘suo’ Bellazzini: "Idee precise. Ne sentiremo parlare"