rizzoli pioggia di volantini contro cesare faldini aveva contestato il boicottaggio accademico dei rapporti con israele

Bologna, 24 ottobre 2025 – Diversi volantini sono stati affissi questa mattina fuori dall’ Istituto ortopedico Rizzoli, in protesta contro la presa di posizione del professor Cesare Faldini, che assieme ad altri docenti aveva contestato il “boicottaggio ” accademico dei rapporti con Israele. I volantini sarebbero a firma di un gruppo di studenti, che contestano le parole del docente e direttore della clinica ortopedica del Rizzoli. I firmatari definiscono “falsità e dabbenaggini” le posizioni del docente, sostenendo come le università israeliane contribuiscano al massacro del popolo palestinese, domandandosi infine se quella dei docenti firmatari della lettera sia “malafede o ingenuità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

