Rivoluzione alla centrale idrica | Hera investe 170mila euro
Hera rivoluziona la centrale idrica di Cà di Nardo a Sogliano al Rubicone. Grazie a un investimento di circa 170mila euro, l’impianto ora è in grado di erogare fino a 400mila litri al giorno di acqua di ancor migliore qualità, per garantire una risposta più efficace e tempestiva anche nelle situazioni di emergenza, assicurando continuità del servizio anche in caso di stress idrico o eventi climatici estremi. Un nuovo capitolo per la gestione dell’acqua a Sogliano: il Gruppo Hera ha completato un intervento di potenziamento e rinnovamento tecnologico senza precedenti presso la centrale acquedottistica di Cà di Nardo, cuore pulsante della rete idrica locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
La terza tappa del tour "DisclAImer. Ultime avvertenze prima della rivoluzione", promosso dal Corriere della Sera e coordinato da Riccardo Luna arriva mercoledì 8 ottobre all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tema centrale: il rapporto tra intelligenza - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: Rivoluzione in arrivo per l’aeroporto di Milano Bergamo - X Vai su X
Rivoluzione alla centrale idrica:. Hera investe 170mila euro - L’impianto di Ca’ di Nardo adesso potrà erogare 400mila litri di acqua al giorno per il territorio di Sogliano. Lo riporta msn.com
Centrale idrica, lavori dalle 9 - Dalle 9 alle 18 di oggi personale di Hera interverrà sulla centrale idrica di Cervia in via XXII Ottobre per... Si legge su ilrestodelcarlino.it