Rivoluzione alla centrale idrica | Hera investe 170mila euro

Hera rivoluziona la centrale idrica di Cà di Nardo a Sogliano al Rubicone. Grazie a un investimento di circa 170mila euro, l’impianto ora è in grado di erogare fino a 400mila litri al giorno di acqua di ancor migliore qualità, per garantire una risposta più efficace e tempestiva anche nelle situazioni di emergenza, assicurando continuità del servizio anche in caso di stress idrico o eventi climatici estremi. Un nuovo capitolo per la gestione dell’acqua a Sogliano: il Gruppo Hera ha completato un intervento di potenziamento e rinnovamento tecnologico senza precedenti presso la centrale acquedottistica di Cà di Nardo, cuore pulsante della rete idrica locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

