Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’Arte attesa per la III edizione

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, sarà presentata ufficialmente  la III edizione di “Ritorno ai Mercanti”, la manifestazione ideata e organizzata dalla CLAAI di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec,  in collaborazione con  l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona,  la Provincia di Salerno,  il Comune di Salerno  e l’ Istituto Professionale   F.   Trani – Convitto Nazionale Tasso  e il  Liceo Artistico  Sabatini-Menna  di Salerno.     “Uno sguardo sullarte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre,  dal 8 al 30 novembre 2025  proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

