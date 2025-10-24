Rita De Crescenzo a Belve | Trash Urla e Indignazione sulla Rai

Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana, infiamma Belve e il web. Tra trash, parolacce e urla teatrali, la Rai scatena polemiche e l’indignazione nazionale. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rita De Crescenzo a Belve: Trash, Urla e Indignazione sulla Rai

Argomenti simili trattati di recente

Rita De Crescenzo risponde alle critiche dopo la notizia della sua partecipazione a Belve di Francesca Fagnani - facebook.com Vai su Facebook

Rita De Crescenzo a #Belve spacca l'Italia: è polemica sulla scelta di Francesca Fagnani - X Vai su X

Rita De Crescenzo, chi è l’ospite di Belve che non piace alla Rai: perché ha rubato il cadavere di suo padre - L’influencer e titktoker napoletana sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione del programma, ma la sua partecipazione ha sollevato polemiche in Rai ... Segnala libero.it

In Rai malumori per Rita De Crescenzo a Belve, ma la sua partecipazione sarebbe “a titolo gratuito” - it che l'arrivo di Rita De Crescenzo a Belve non ha fatto felice i piani alti della Rai ... Scrive fanpage.it

Rita De Crescenzo sarà ospite a Belve da Francesca Fagnani - Rita De Crescenzo sarà ospite a Belve, ospite di Francesca Fagnani, che, come al solito, non risparmia alcun ospite seduto alla sua poltrona. Secondo msn.com