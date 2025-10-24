Rita De Crescenzo a Belve | il trionfo del nulla e il fallimento della tv pubblica
Stamattina, durante un corso di giornalismo in una scuola media, alla domanda “che cosa vuoi fare da grande”, un'alunna ha risposto “i Tik Tok”. Alla mia richiesta di maggiori spiegazioni sui perché di una simile scelta, la ragazzina ha affermato “.si fanno i soldi e si diventa famosi. Come Rita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
