Risultati Nba un super Gilgeous-Alexander stende ancora Indiana dopo due overtime
Oklahoma City (Stati Uniti), 24 ottobre 2025 – A pochi mesi da gara 7 delle ultime Finals Nba, questa notte, gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers si sono nuovamente ritrovate di fronte. L’occasione, questa volta, era semplicemente il secondo atto stagionale consecutivo per i primi e l’esordio assoluto per i secondi, ma anche il match di stanotte ha regalato grandi emozioni, con un finale che ha visto ancora OKC avere la meglio con un pirotecnico 141-135, ma soltanto dopo aver disputato il quarto supplementare in due gare. All’appello, stavolta, mancavano due pezzi da novanta come Jalen Williams nelle file di OKC e Tyrese Haliburton in quelle dei Pacers, ma un minimo comune denominatore con la gara che ha consegnato il primo titolo NBA della storia dei Thunder c’è ed è un S hai Gilgeous-Alexander che ancora una volta ha giocato un ruolo da assoluto protagonista, segnando in questa occasione ben 55 punti (1531 dal campo e 2326 in lunetta) con anche 8 rimbalzi e 5 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
