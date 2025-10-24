Risultati Nba un super Gilgeous-Alexander stende ancora Indiana dopo due overtime

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oklahoma City (Stati Uniti), 24 ottobre 2025 – A pochi mesi da gara 7 delle ultime Finals  Nba, questa notte,  gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers si sono nuovamente ritrovate di fronte. L’occasione, questa volta, era semplicemente il secondo atto stagionale consecutivo per i primi e l’esordio assoluto per i secondi, ma anche il match di stanotte ha regalato grandi emozioni, con un finale che  ha visto ancora OKC avere la meglio con un pirotecnico 141-135, ma soltanto dopo aver disputato il  quarto supplementare in due gare. All’appello, stavolta, mancavano due pezzi da novanta come Jalen Williams nelle file di OKC e Tyrese Haliburton in quelle dei Pacers, ma un minimo comune denominatore con la gara che ha consegnato il primo titolo NBA della storia dei Thunder c’è ed è un S hai Gilgeous-Alexander che ancora una volta ha giocato un ruolo da assoluto protagonista, segnando in questa occasione ben 55 punti  (1531 dal campo e 2326 in lunetta) con anche 8 rimbalzi e 5 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

risultati nba un super gilgeous alexander stende ancora indiana dopo due overtime

© Sport.quotidiano.net - Risultati Nba, un super Gilgeous-Alexander stende ancora Indiana dopo due overtime

Argomenti simili trattati di recente

risultati nba super gilgeousRisultati Nba, un super Gilgeous-Alexander stende ancora Indiana dopo due overtime - Oklahoma City (Stati Uniti), 24 ottobre 2025 – A pochi mesi da gara 7 delle ultime Finals Nba, questa notte, gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers si sono nuovamente ritrovate di fronte. Secondo sport.quotidiano.net

risultati nba super gilgeousNBA, risultati della notte: OKC vince dopo due overtime, super Doncic non basta ai Lakers - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: OKC vince dopo due overtime, super Doncic non basta ai Lakers ... Come scrive sport.sky.it

Super Mitchell, Cavs ancora imbattuti: 12-0. Gli show di Wemby e Gilgeous-Alexander - Oklahoma City vince senza Chet Holmgren, trascinata da Shai Gilgeous- gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Risultati Nba Super Gilgeous