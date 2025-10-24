Risultati e classifica MotoGP GP Malesia 2025 | tempi pre-qualifiche Acosta leader Bagnaia e Bezzecchi fuori dalla top10

Grande equilibrio e tante sorprese a Sepang nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pedro Acosta è stato sostanzialmente l’unico dei big a brillare, realizzando il miglior tempo del venerdì in 1’57?559 con la sua KTM e precedendo di soli 19 millesimi la Honda LCR di un redivivo Johann Zarco. Bilancio positivo per Yamaha, che piazza addirittura tre moto in top10 con Jack Miller terzo, Fabio Quartararo quinto e Alex Rins decimo nonostante una caduta nel finale. Avanzano direttamente in Q2 anche la Honda ufficiale di Joan Mir, la KTM del collaudatore Pol Espargarò e le Ducati di Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Alex Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Risultati e classifica MotoGP, GP Malesia 2025: tempi pre-qualifiche. Acosta leader, Bagnaia e Bezzecchi fuori dalla top10

