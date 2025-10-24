Risultati e classifica MotoGP GP Malesia 2025 | tempi FP1 Aldeguer precede Bagnaia e Mir Bezzecchi 5° davanti a Marini e Alex Marquez
Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il miglior tempo porta la firma di Fermin Aldeguer con crono di 2:00.199. Lo spagnolo ha preceduto Pecco Bagnaia che, dopo tante difficoltà, ha dimostrato di essere competitivo su una pista “amica” fermandosi a soli 256 millesimi dallo spagnolo. Terzo tempo per Joan Mir a 349 millesimi davanti al connazionale Pol Espargarò a 382. Quinta e sesta posizione per altri due italiani, ovvero Marco Bezzecchi a 392 millesimi e Luca Marini a 403. 🔗 Leggi su Oasport.it
