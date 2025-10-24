Risultati e classifica F1 GP Messico 2025 | tempi FP1 Leclerc precede Antonelli attardato Fuoco con l’altra Ferrari

Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, venerdì 24 ottobre, con il GP del Messico, valido come ventesima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma alla mezzanotte italiana. Svetta il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, primo in 1:18.380, che precede l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, secondo a 0.107. Terza piazza per il tedesco Nico Hulkenberg con la Kick Sauber, staccato di 0.380, mentre l’italiano Antonio Fuoco con l’altra Ferrari termina ventesimo ed ultimo a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Risultati e classifica F1, GP Messico 2025: tempi FP1. Leclerc precede Antonelli, attardato Fuoco con l’altra Ferrari

