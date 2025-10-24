Rissa nel piazzale dello scalo Giovane ferito a bottigliate
CASALPUSTERLENGO (Lodi) Far West nel piazzale della stazione ferroviaria di Casalpusterlengo: ieri, poco dopo le 9, la zona è stata teatro di una rissa tra due persone al culmine di un diverbio avvenuto all’esterno del bar Kobe, concluso con una bottiglia di birra in mano di uno dei contendenti sferrata violentemente sul volto del rivale. Ignote, al momento, le cause della furibonda lite maturata in un contesto di questioni aperte tra cittadini stranieri. Infatti, la vittima è un ventiseienne di nazionalità marocchina, regolare sul territorio italiano, così come, a quanto pare, sarebbe originario del Marocco il suo aggressore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
