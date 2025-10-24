Riserva del 30% dei posti | è necessario selezionare un’opzione nella domanda del concorso docenti PNRR3? Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stato chiarito un aspetto tecnico legato alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Un focus particolare è stato posto su: la modalità di riconoscimento del diritto alla riserva del 30% dei posti per il personale con tre annualità di servizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

