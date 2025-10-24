Riserva del 30% dei posti | è necessario selezionare un’opzione nella domanda del concorso docenti PNRR3? Pillole di Question Time
Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stato chiarito un aspetto tecnico legato alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Un focus particolare è stato posto su: la modalità di riconoscimento del diritto alla riserva del 30% dei posti per il personale con tre annualità di servizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Concorso Regione Lombardia Istruttori 2025: 20 posti - Esiti prova scritta ed elenco candidati ammessi con riserva alla prova orale - facebook.com Vai su Facebook
Vice ispettore di Polizia, sì alla riserva di posti per chi ha tre anni di anzianità https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/vice-ispettore-polizia-si-riserva-posti-chi-ha-tre-anni-anzianita-AHjy3x4C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitt - X Vai su X
Concorso PNRR3, i requisiti della riserva del 30% dei posti sono scollegati dalla modalità di accesso - Per accedere alla riserva del 30% dei posti per la scuola secondaria di I e II grado non è importante accedere alla partecipazione del concorso tramite laurea+ tre annualità nelle scuole statali, anch ... Si legge su tecnicadellascuola.it
Concorsi PNRR3 docenti: come funziona la riserva del 30% per i precari - Una misura importante per valorizzare il servizio scolastico. informazionescuola.it scrive
Riserva del 30% per i tre anni di servizio vale anche per chi accede con abilitazione. Pillole di Question Time - Nel question time del 17 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale ... Riporta orizzontescuola.it