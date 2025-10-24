Riscoperto a Colico il Diario della Resistenza di Antonietta Nogara Osio
Grande affluenza di pubblico a Colico alla presentazione presso la biblioteca comunale del Diario della Resistenza di Antonietta Nogara Osio, pubblicato sull'ultimo numero della rivista "Archivi di Lecco e della Provincia".Quel diplomatico di antica famiglia bellaneseAntonietta Nogara era figlia.
